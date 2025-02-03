«Так не должно быть». Капитан сборной Чили на КД — об инциденте с Гарином и Бергсом

Капитан сборной Чили на Кубке Дэвиса Николас Массу отреагировал на столкновение Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса.

«Врач не нейтрален, его больше волновал матч и шоу, чем состояние Кристьяна. Так не должно быть. Мы хотим послать четкий сигнал ITF: это отсутствие уважения. Врач говорил с рефери 12 секунд, а он должен быть нейтральным. Мы собираемся поговорить с президентом федерации и посмотреть, что можно сделать. Нам придётся подать апелляцию, потому что мы обеспокоены. Мы не сделали ничего плохого. Мы ни от кого не получили извинений. Никто не пришёл извиниться или спросить о Кристьяне», — приводит слова Массу Septimo Game.

Напомним, в конце третьего сета Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.