Циципас уверенно вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме, где может сразиться с Берреттини

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче первого круга Циципас (6) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 138-ю ракетку мира 22-летнего француза Гарола Майо (Q).

Встреча Циципаса с Майо продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Стефанос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гароля ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса в Роттердаме станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).