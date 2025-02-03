Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас уверенно вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме, где может сразиться с Берреттини

Циципас уверенно вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме, где может сразиться с Берреттини
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 16:50 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Гарол Майо
138
Франция
Гарол Майо
Г. Майо

В матче первого круга Циципас (6) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 138-ю ракетку мира 22-летнего француза Гарола Майо (Q).

Встреча Циципаса с Майо продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Стефанос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гароля ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Циципаса в Роттердаме станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Материалы по теме
«Огонь всё ещё во мне. Но уже другой». Откровения Даниила Медведева перед Роттердамом
«Огонь всё ещё во мне. Но уже другой». Откровения Даниила Медведева перед Роттердамом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android