Циципас уверенно вышел во 2-й круг турнира в Роттердаме, где может сразиться с Берреттини
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 16:50 МСК
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
138
Гарол Майо
Г. Майо
В матче первого круга Циципас (6) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 138-ю ракетку мира 22-летнего француза Гарола Майо (Q).
Встреча Циципаса с Майо продлилась 1 час и 24 минуты. В её рамках Стефанос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гароля ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Циципаса в Роттердаме станет победитель матча Маттео Берреттини (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
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