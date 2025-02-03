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«Более чем счастлив». Стефанос Циципас — о победе в первом круге в Роттердаме

«Более чем счастлив». Стефанос Циципас — о победе в первом круге в Роттердаме
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Моей задачей было сыграть свою лучшую игру и оправдать ожидания, которые возлагал на себя перед выходом на корт, а они были довольно высоки. Более чем счастлив, что выполнил эти обещания. Думаю, моя игра в первом сете выглядела фантастически, я сразу же атаковал, как только в мою сторону приходил укороченный.

Во втором сете играл на таком же уровне и с таким же качеством. Почувствовал, что он старается больше бить по мячу, что создаёт новую динамику в матче. Во втором сете он повысил свой уровень, но мне оставалось только ждать и использовать эту возможность», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 16:50 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Гарол Майо
138
Франция
Гарол Майо
Г. Майо

В поединке первого круга Циципас (6) со счётом 6:1, 7:5 одолел 138-ю ракетку мира 22-летнего француза Гарола Майо (Q).

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