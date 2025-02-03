«Более чем счастлив». Стефанос Циципас — о победе в первом круге в Роттердаме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Моей задачей было сыграть свою лучшую игру и оправдать ожидания, которые возлагал на себя перед выходом на корт, а они были довольно высоки. Более чем счастлив, что выполнил эти обещания. Думаю, моя игра в первом сете выглядела фантастически, я сразу же атаковал, как только в мою сторону приходил укороченный.

Во втором сете играл на таком же уровне и с таким же качеством. Почувствовал, что он старается больше бить по мячу, что создаёт новую динамику в матче. Во втором сете он повысил свой уровень, но мне оставалось только ждать и использовать эту возможность», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

В поединке первого круга Циципас (6) со счётом 6:1, 7:5 одолел 138-ю ракетку мира 22-летнего француза Гарола Майо (Q).