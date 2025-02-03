«Решение принял судья». Капитан сборной Бельгии на КД — об инциденте с Бергсом и Гарином

Капитан сборной Бельгии на Кубке Дэвиса Стив Дарси высказался об инциденте, произошедшем в матче между Зизу Бергсом и чилийцем Кристьяном Гарином.

«Мы не хотели, чтобы всё закончилось так, но решение принял судья. Мы должны его выполнить. Зизу не сделал ничего намеренно. Это был несчастный случай», — приводит слова Дарси пресс-служба Федерации тенниса Бельгии.

Напомним, в конце третьего сета Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.