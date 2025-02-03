Харри — о скандале с Гарином на КД: не понимаю, где написано, что можно кого-то бить

38-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри высказался об инциденте с соотечественником Кристьяном Гарином на Кубке Дэвиса в матче с бельгийцем Зизу Бергсом.

«Не понимаю, где в правилах написано, что можно бить кого-то в теннисном матче. Мы поддерживаем Гарина в том, что он решил, и очень удивлены сложившейся ситуацией. Люди говорят, что это самый красивый вид спорта в мире, где царит честная игра, но сейчас всё было сделано неправильно», — приводит слова Харри We Love Tennis.

Напомним, в конце третьего сета Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру. Судья на вышке оштрафовал Кристьяна на гейм за то, что он не вышел на корт по истечении перерыва, и он автоматически проиграл.