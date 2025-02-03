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ATP презентовала турнирный календарь на 2026 год

ATP презентовала турнирный календарь на 2026 год
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала турнирный календарь на 2026 соревновательный год. Он начнётся 2 января в Перте (Австралия) с совместного с WTA командного турнира United Cup.

Из существенных изменений в календаре с 2025 года стоит отметить:

  • возвращение грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), который в 2026 году пройдёт с 20 по 26 июля, после Уимблдона;
  • хардовый турнир ATP-250 в Марселе (Франция) в 2026 году пройдёт в октябре вместо привычного февраля;
  • хардовый турнир ATP-250 в Стокгольме (Швеция) перенесут на месяц: с октября на ноябрь;
  • турнир ATP-250 в Метце (Франция) в 2026 году будет исключён из календаря.

Фото: ATP

Фото: ATP

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