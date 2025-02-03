«Я родом из страны, где полгода -20 градусов». Оже-Альяссим — об успехе на закрытых кортах

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о своём шестом титуле в закрытом помещении, который он завоевал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
«Чем я могу объяснить свой успех в закрытых помещениях? Может быть, тем, что я родом из страны, где полгода -20 градусов, — это гипотеза. Это правда, что я вырос, играя в помещении. Но мы с командой быстро решили играть на грунте. Мои первые финалы были такие — в Рио, а затем в Лионе. Когда хорошо подаю, то нахожу одни и те же ориентиры и строю что-то в течение недели. Условия более стабильны», — приводит слова Оже-Альяссима L'Equipe.
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В финале турнира в Монпелье Оже-Альяссим обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2). Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он победил на турнире ATP-250 в Аделаиде.
- 3 февраля 2025
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