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«Я родом из страны, где полгода -20 градусов». Оже-Альяссим — об успехе на закрытых кортах

«Я родом из страны, где полгода -20 градусов». Оже-Альяссим — об успехе на закрытых кортах
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23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о своём шестом титуле в закрытом помещении, который он завоевал на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

«Чем я могу объяснить свой успех в закрытых помещениях? Может быть, тем, что я родом из страны, где полгода -20 градусов, — это гипотеза. Это правда, что я вырос, играя в помещении. Но мы с командой быстро решили играть на грунте. Мои первые финалы были такие — в Рио, а затем в Лионе. Когда хорошо подаю, то нахожу одни и те же ориентиры и строю что-то в течение недели. Условия более стабильны», — приводит слова Оже-Альяссима L'Equipe.

Монпелье. Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Александр Ковачевич
102
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 9 6 2
6 		6 7 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В финале турнира в Монпелье Оже-Альяссим обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2). Титул в Монпелье стал седьмым в карьере и вторым в сезоне для Оже-Альяссима. Ранее он победил на турнире ATP-250 в Аделаиде.

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