«Такая несерьёзная!» Анну Калинскую раскритиковали в соцсетях за частые снятия с матчей
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В социальной сети X фанаты тенниса раскритиковали 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую за снятие с турнира категории WTA-250 в Сингапуре по ходу полуфинального матча с американкой Энн Ли из-за травмы бедра.
Сингапур. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 09:10 МСК
18
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
85
Энн Ли
Э. Ли
«Мой игрок постоянно получает травмы, она слишком хрупкая… Первый трофей был так близок…»;
«Её следующий шаг – завершение карьеры! Фальшивка!»;
«Анна такая фальшивая и несерьёзная! Каждый раз, когда она начинает проигрывать, у неё травма! Это выглядит жалко»;
«Калинская – королева WTA по травмам и снятиям! Очень близкая к ней, второй номер – Радукану»;
«Второй турнир – второе снятие, от неё отдаёт вайбами Эммы», — в частности, написали пользователи.
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