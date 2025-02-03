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«Такая несерьёзная!» Анну Калинскую раскритиковали в соцсетях за частые снятия с матчей

В социальной сети X фанаты тенниса раскритиковали 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую за снятие с турнира категории WTA-250 в Сингапуре по ходу полуфинального матча с американкой Энн Ли из-за травмы бедра.

«Мой игрок постоянно получает травмы, она слишком хрупкая… Первый трофей был так близок…»;

«Её следующий шаг – завершение карьеры! Фальшивка!»;

«Анна такая фальшивая и несерьёзная! Каждый раз, когда она начинает проигрывать, у неё травма! Это выглядит жалко»;

«Калинская – королева WTA по травмам и снятиям! Очень близкая к ней, второй номер – Радукану»;

«Второй турнир – второе снятие, от неё отдаёт вайбами Эммы», — в частности, написали пользователи.