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«Такая несерьёзная!» Анну Калинскую раскритиковали в соцсетях за частые снятия с матчей

«Такая несерьёзная!» Анну Калинскую раскритиковали в соцсетях за частые снятия с матчей
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В социальной сети X фанаты тенниса раскритиковали 18-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Калинскую за снятие с турнира категории WTA-250 в Сингапуре по ходу полуфинального матча с американкой Энн Ли из-за травмы бедра.

Сингапур. 1/2 финала
01 февраля 2025, суббота. 09:10 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 2 		0
7 7 		1
         
Энн Ли
85
США
Энн Ли
Э. Ли

«Мой игрок постоянно получает травмы, она слишком хрупкая… Первый трофей был так близок…»;

«Её следующий шаг – завершение карьеры! Фальшивка!»;

«Анна такая фальшивая и несерьёзная! Каждый раз, когда она начинает проигрывать, у неё травма! Это выглядит жалко»;

«Калинская – королева WTA по травмам и снятиям! Очень близкая к ней, второй номер – Радукану»;

«Второй турнир – второе снятие, от неё отдаёт вайбами Эммы», — в частности, написали пользователи.

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