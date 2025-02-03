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Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России I квартала

Медведев лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России I квартала
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах первого квартала 2025 года в лидерах держатся Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Причём Даниил – победитель нашего прошлогоднего рейтинга и сейчас занимает первое место по дополнительным показателям. Тройку замыкает Карен Хачанов. За счёт победы на «челленджере» в Таиланде в зачёт попал Аслан Карацев, не входящий в топ-100 рейтинга ATP, а вот Павел Котов и Алибек Качмазов пока баллов не набрали.

Лучший теннисист I квартала. Лидеры на 3 февраля:

1. Даниил Медведев – 10 баллов.
2. Андрей Рублёв – 10*.
3. Карен Хачанов – 9.
4. Роман Сафиуллин – 4.
5. Аслан Карацев – 1.
-. Котов и Качмазов – по 0.

* — при равенстве баллов выше располагается теннисист, занимающий в рейтинге ATP более высокое место.

У теннисистов ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии крупных турниров на харде в феврале и марте. А итоги I квартала будут подведены после «Мастерса» в Майами (даты проведения – 19-30 марта).

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель ATP, читайте в наших материалах.

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