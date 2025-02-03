Кудерметова, Мирра и Александрова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах первого квартала 2025 года образовалась тройка лидеров – Полина Кудерметова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Полина блестяще выступила на турнире WTA-500 в Брисбене, дойдя до финала из квалификации, попутно обыграв трёх теннисисток из топ-40 и взлетев на пять десятков в рейтинге WTA. Мирра в том же Брисбене добралась до 1/2 финала, а на Australian Open – до четвёртого круга, а Екатерина Александрова ранее завоевала первый российский титул в 2025-м в Линце. А вот прошлогодняя победительница нашего рейтинга Дарья Касаткина – пока идёт на шестом месте.

Лучшая теннисистка I квартала. Лидеры на 3 февраля:

1. Полина Кудерметова – 22 балла.

2. Мирра Андреева – 19.

3. Екатерина Александрова – 18.

4. Людмила Самсонова – 17.

5. Анастасия Павлюченкова – 16.

6. Вероника Кудерметова – 15.

7. Дарья Касаткина – 14.

8. Диана Шнайдер – 12.

9. Анастасия Потапова – 10.

10. Анна Калинская – 9.

11. Анна Блинкова – 6.

12. Камилла Рахимова – 4.

13. Эрика Андреева – 3.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии крупных турниров на харде в феврале и марте. А итоги I квартала будут подведены после «тысячника» в Майами (даты проведения – 18-29 марта).