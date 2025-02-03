Андрей Рублёв сделал репост видео о депрессии у мужчин
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сделал в социальных сетях репост видео о депрессии у мужчин. Ролик информирует общественность о том, что это психическое расстройство не всегда проявляется подавленностью и тоскливым настроением, что от него могут страдать и очень позитивные на первый взгляд люди.
Ранее Рублёв признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и он обратился к психологу.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|2
|6 5
|
|5
|6
|7 7
122
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
В данный момент Рублёв находится в Роттердаме (Нидерланды), где примет участие в турнире категории ATP-500. Его первым соперником станет 50-я ракетка мира из Китая Чжан Чжичжэнь.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
22:28
-
22:14
-
21:53
-
21:49
-
21:29
-
21:22
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:47
-
19:36
-
19:26
-
18:59
-
18:47
-
18:43
-
18:33
-
18:30
-
18:24
-
18:13
-
17:58
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
16:32
-
16:28
-
16:10
-
15:37
-
15:22
-
15:10
-
14:20
-
13:16
-
13:10