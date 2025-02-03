Андрей Рублёв сделал репост видео о депрессии у мужчин

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сделал в социальных сетях репост видео о депрессии у мужчин. Ролик информирует общественность о том, что это психическое расстройство не всегда проявляется подавленностью и тоскливым настроением, что от него могут страдать и очень позитивные на первый взгляд люди.

Ранее Рублёв признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и он обратился к психологу.

В данный момент Рублёв находится в Роттердаме (Нидерланды), где примет участие в турнире категории ATP-500. Его первым соперником станет 50-я ракетка мира из Китая Чжан Чжичжэнь.