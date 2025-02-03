Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова за три часа одолела Самсонову в первом круге турнира в Абу-Даби

Кудерметова за три часа одолела Самсонову в первом круге турнира в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 1 064 510.

Абу-Даби. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 7
7 		1 6 5
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В стартовом матче Кудерметова (LL) со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5) обыграла 20-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (5).

Встреча Кудерметовой с Самсоновой продлилась 2 часа и 56 минут. В её рамках Вероника шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (67%). На счету Людмилы семь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%).

Следующей соперницей Кудерметовой в Абу-Даби станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Отметим, что в основную сетку турнира в Абу-Даби лаки-лузер Кудерметова попала благодаря снятию своей сестры Полины.

Материалы по теме
Чилийца грубо сбили с ног! Разгорелись скандалы на Кубке Дэвиса, где забанена Россия
Чилийца грубо сбили с ног! Разгорелись скандалы на Кубке Дэвиса, где забанена Россия
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android