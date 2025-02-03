Кудерметова за три часа одолела Самсонову в первом круге турнира в Абу-Даби

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 1 064 510.

В стартовом матче Кудерметова (LL) со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:5) обыграла 20-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (5).

Встреча Кудерметовой с Самсоновой продлилась 2 часа и 56 минут. В её рамках Вероника шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти (67%). На счету Людмилы семь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных (31%).

Следующей соперницей Кудерметовой в Абу-Даби станет победительница матча Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Отметим, что в основную сетку турнира в Абу-Даби лаки-лузер Кудерметова попала благодаря снятию своей сестры Полины.