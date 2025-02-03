Медведев — об ATP-500 в Роттердаме: не думаю, что есть лучший турнир в помещении

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) лучшим из всех соревнований, проходящих в закрытом помещении.

«Турнир очень хорошо организован. Здесь хорошая еда, и для турнира в помещении много кортов. На самом деле я не думаю, что есть лучший турнир в помещении в течение всего года», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

В первом круге в Роттердаме Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Турнир проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.