Медведев — об ATP-500 в Роттердаме: не думаю, что есть лучший турнир в помещении
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) лучшим из всех соревнований, проходящих в закрытом помещении.
«Турнир очень хорошо организован. Здесь хорошая еда, и для турнира в помещении много кортов. На самом деле я не думаю, что есть лучший турнир в помещении в течение всего года», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.
Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
155
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1-й сет
0 : 0
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7
Даниил Медведев
Д. Медведев
В первом круге в Роттердаме Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Турнир проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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