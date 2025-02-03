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Медведев — об ATP-500 в Роттердаме: не думаю, что есть лучший турнир в помещении

Медведев — об ATP-500 в Роттердаме: не думаю, что есть лучший турнир в помещении
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) лучшим из всех соревнований, проходящих в закрытом помещении.

«Турнир очень хорошо организован. Здесь хорошая еда, и для турнира в помещении много кортов. На самом деле я не думаю, что есть лучший турнир в помещении в течение всего года», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
155
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
5
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В первом круге в Роттердаме Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Турнир проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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