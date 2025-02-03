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Медведев — о мотивации: во мне горит огонь, но уже другой. Нужно стараться сохранить его

Медведев — о мотивации: во мне горит огонь, но уже другой. Нужно стараться сохранить его
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в чём различие мотивации в туре в разном возрасте.

«Когда тебе 20 лет и впервые попадаешь в тур, в тебе много огня, просто идёшь вперёд. Ты бесстрашен. Когда тебе 28, почти 29, это уже немного другое. Во мне по-прежнему горит огонь, но это уже другой. Нужно стараться сохранять его, потому что запас прочности очень мал, а у меня он есть. Когда проигрываешь рано, нужно просто смотреть вперёд, потому что впереди ещё много интересного», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Даниил Медведев выступит на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге он встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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