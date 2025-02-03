«Не думаю, что уже достиг своего потолка». Алекс де Минор — о целях на сезон

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своих изменениях в сравнении с прошлым годом, а также поделился планами на сезон.

«Чувствую, что за последний год сделал большие шаги в правильном направлении. Стал лучше как игрок. Думаю, что постоянный выход в четвертьфинал на последних четырёх турнирах «Шлема» — это то, к чему я ни в коем случае не отношусь легкомысленно. И думаю, что это отличная платформа для развития. Хочу большего.

В прошлом году произошло много всего, у меня были травмы, но всё равно смог добиться отличных результатов, однако цель на этот год — сохранить здоровье и двигаться по той же траектории. Надеюсь, это приведёт меня к большему и лучшему, и не думаю, что я уже достиг своего потолка. Это захватывающе, с нетерпением жду того, что предложит этот год», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

Алекс де Минор выступит на турнире категории ATP-500 в Роттердаме. В первом круге он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.