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В окружении Касаткиной назвали «очень вредной» ошибку организаторов турнира в Абу-Даби

В окружении Касаткиной назвали «очень вредной» ошибку организаторов турнира в Абу-Даби
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В окружении 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной прокомментировали грубую ошибку, допущенную во время жеребьёвки турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В формировавшейся турнирной сетке Касаткина была обозначена как игрок из Испании.

Неназванный представитель Касаткиной заявил, что это упущение может быть «потенциально очень вредным» для Дарьи.

«Это неверно, и мы категорически отрицаем, что она переезжает в Испанию. Эта ошибка чревата серьёзными последствиями для Дарьи, если российские власти сочтут, что она пытается сменить гражданство, а это не так», — приводит слова представителя команды Касаткиной BBC.

Напомним, российские и белорусские теннисисты не выступают на турнирах под флагами своих стран. Они являются нейтральными спортсменами. Организаторы турнира в Абу-Даби могли перепутать гражданство Касаткиной из-за того, что она с раннего возраста тренируется в Испании. Однако при этом важно отметить, что сейчас россиянка проживает в Дубае.

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