Каспер Рууд заявил, что самым сложным вызовом в его жизни является поедание устриц

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд забавно высказался о том, что сильно пугает его в повседневной жизни.

Рууд: Если говорить о личной жизни, то у меня одним из самых сложных испытаний является момент, когда я ем устрицы (смеётся). Вам может показаться, что я назвал это рандомно, и вы ожидали другого ответа, но устрицы – не моя любимая вещь. Для меня это очень сложный вызов, потому что они очень склизкие. И мне это не нравится. Я действительно горжусь, когда у меня выходит…

Интервьюер: (долго смеётся) Ты серьёзно, Каспер?

Рууд: Хэй, устрицы – очень серьёзная вещь. Они очень склизкие, они не для всех. Вы же все согласны? (обращается к съёмочной группе). Окей, кому-то из вас это нравится… Но делать это в первый раз довольно пугающе, — сказал Рууд в видео для ATP.