«Забавные перемены». Алекс де Минор поделился ощущениями после Australian Open — 2025

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ощущениями после Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Забавные перемены. Два года назад я был 11-м или 12-м номером. Потом просто поднялся на одно место, на два, и это такая большая разница. С точки зрения зрителей, СМИ, давления, ожиданий, всего этого. Но за прошедшие годы всё изменилось, и я определённо чувствую любовь в Австралии.

В конечном счёте все там в центре внимания, верно? Это начало сезона, это твой домашний «Шлем». И многое, что с этим связано. Как игрок я не хочу ничего больше, чем хорошо выступить в Австралии, хорошо сыграть перед своими родными болельщиками, семьёй и друзьями.

В этом есть много хорошего. Здесь много зрителей. Играть на арене Рода Лэйвера перед заполненными толпами, когда все тебя поддерживают, — это очень здорово. Но, конечно, это означает, что многие ждут от тебя победы», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

На Australian Open — 2025 Алекс де Минор дошёл до четвертьфинала. где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.