Алекс де Минор рассказал, что Кэти Бултер помогает ему чувствовать себя спокойнее в туре

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что время, проведённое с британской теннисисткой Кэти Бултер, помогает ему чувствовать себя спокойнее в туре.

«Помогает то время, в которое провожу с Кэти. Так намного легче находиться вдали от дома. Долгие перерывы. Много времени в дороге. Для меня очень важно стараться делать что-то, где бы мы ни находились. Важно стараться ходить на ужины, пить кофе, стараться жить как можно более обычной жизнью. И наслаждаться временем с теми людьми, которые у вас есть.

Будь то друзья, будь то игроки, твоя собственная команда. Для меня это лучший способ ускорить время в таких длительных перерывах. Потому что, в конце концов, есть теннисная сторона вещей, она всегда будет напряжённой и стрессовой, и для этого нужно много внимания, но, как только вы уходите с корта, постарайтесь погрузиться в разные города, в разные развлечения, рестораны, кофе и просто жить обычной жизнью, насколько это возможно», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

Напомним, Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о своей помолвке в конце декабря. Теннисисты вместе с 2020 года.