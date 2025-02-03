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Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 3 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: результаты игрового дня 3 февраля
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Сегодня, 3 февраля, прошёл первый игровой день турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Результаты 3 февраля:

  • Вакана Сонобэ (Япония, Q) – Юань Юэ (Китай) – 6:4, 6:3;
  • Эшлин Крюгер (США) – Маккартни Кесслер (США, Q) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3;
  • Кэти Волынец (США, Q) – Сонай Картал (Великобритания, Q) — 3:6, 6:4, 6:4;
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) – Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:1, 6:3;
  • Вероника Кудерметова (Россия, LL) — Людмила Самсонова (Россия, 5) – 5:7, 6:1, 7:6 (7:5).

Действующей чемпионкой турнира в Абу-Даби является чемпионка Уимблдона-2021 представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований — $ 1 064 510.

Календарь турнира WTA-500 в Абу-Даби (2025)
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