«У тебя глаз нет?» Даниил Медведев накричал на судью матча с Вавринкой в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев накричал на судью по ходу матча первого круга с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Это произошло в первом сете при смене сторон при счёте 5:6 (это был гейм на подаче Медведева, который он выиграл под ноль). Медведева разозлило то, что судья сделал ему замечание за задержку времени перед подачей.

Фото: скриншот из трансляции

«Почему ты покушаешься на моё время? У тебя какие-то проблемы? Она не дала мне мяч, болгёрл. Ты видишь, открой глаза! (криком). Нет, у тебя нет глаз, парень. Ты так плох. Я помню, как это было с Кареном Хачановым. Ты помнишь? У тебя нет глаз? Почему ты нарушаешь моё время? У тебя проблемы? Абсолютная чушь! Невероятно.

Я был спокоен, но ты ищешь неприятностей. У тебя действительно проблемы. Я с тобой не разговаривал. Я ничего не говорю. А потом ты ведёшь себя так… У тебя проблемы.

Открой глаза. Включи мозг. Я знаю, что ты просто сидишь там, но думай чуть больше. Давай, дай мне энергии», — эмоционально сказал Медведев.