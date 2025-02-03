Даниил Медведев — Стэн Вавринка: россиянин проиграл сет 39-летнему швейцарцу в Роттердаме

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, седьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Партию со счётом 7:6 (10:8) выиграл 39-летний Вавринка.

Первый сет матча продлился 1 час и 11 минут. В его рамках Медведев реализовал два брейк-пойнта из пяти, а Вавринка — два из четырёх заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стэн Вавринка в первом круге турнира в Роттердаме.

Отметим, что перед тай-брейком Медведев сорвался на судью из-за замечания за задержку времени.