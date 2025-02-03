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«Было здорово увидеть, что уровень вернулся». Онс Жабер — о результатах Australian Open

«Было здорово увидеть, что уровень вернулся». Онс Жабер — о результатах Australian Open
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33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала, что довольна своим выступлением на Открытом чемпионате Австралии — 2025, но понимает, что ей ещё есть куда расти.

«Было здорово увидеть, что уровень вернулся. Понимаю, что мне ещё есть куда развиваться и добиваться большего. Наслаждаюсь своим временем и пытаюсь исправить некоторые вещи и, возможно, открыть новую себя на корте», — приводит слова Жабер The National.

Напомним, Онс Жабер на Australian Open — 2025 дошла до третьего круга, где уступила американской тенисистке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:3, 4:6. Жабер досрочно завершила сезон-2024 из-за продолжающейся травмы плеча.

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