Даниил Медведев — Стэн Вавринка: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Роттердаме

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, седьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Партию со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Стартовый сет остался за Вавринкой со счётом 7:6 (10:8).

Второй сет матча продлился 47 минут. В его рамках Медведев заработал и реализовал один брейк-пойнт, 39-летний Вавринка не смог реализовать три заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стэн Вавринка в первом круге турнира в Роттердаме.