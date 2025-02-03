Даниил Медведев — Стэн Вавринка: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Роттердаме
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, седьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Партию со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Стартовый сет остался за Вавринкой со счётом 7:6 (10:8).
Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
155
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|4
7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Второй сет матча продлился 47 минут. В его рамках Медведев заработал и реализовал один брейк-пойнт, 39-летний Вавринка не смог реализовать три заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стэн Вавринка в первом круге турнира в Роттердаме.
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