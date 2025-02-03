«Что за игрок!» Маррей — о Вавринке в матче с Медведевым в первом круге в Роттердаме

Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей высказался о матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэн Вавринки и седьмой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Наблюдаю за тем, как Стэн сражается с одним из лучших игроков мира в возрасте почти 40 лет в первом круге в Роттердаме. Что за игрок!» — написал Маррей в социальных сетях.

Стартовый сет остался за Вавринкой со счётом 7:6 (10:8). Второй сет со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стэн Вавринка в первом круге турнира в Роттердаме.