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«Что за игрок!» Маррей — о Вавринке в матче с Медведевым в первом круге в Роттердаме

«Что за игрок!» Маррей — о Вавринке в матче с Медведевым в первом круге в Роттердаме
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей высказался о матче трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэн Вавринки и седьмой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Наблюдаю за тем, как Стэн сражается с одним из лучших игроков мира в возрасте почти 40 лет в первом круге в Роттердаме. Что за игрок!» — написал Маррей в социальных сетях.

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
155
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		4 1
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Стартовый сет остался за Вавринкой со счётом 7:6 (10:8). Второй сет со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Стэн Вавринка в первом круге турнира в Роттердаме.

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