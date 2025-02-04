Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: результаты игрового дня 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, завершился первый игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис. Клуж-Напока. Женщины. Первый круг. Результаты 3 февраля:

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3. 4:6, 1:6;

Анна Бондарь (Венгрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:7 (2:7), 6:7 (6:8);

Дарья Снигур (Украина) — Кэролайн Доулхайд (США) — 5:7, 6:2, 4:6;

Ангелина Калинина (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 6:3;

Сорана Кырстя (Румыния) — Марина Стакушич (Канада) — 1:6, 6:1, 4:6.

Теннисный турнир в Клуж-Напоке проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова. В основную сетку соревнований попали две российские теннисистки — 33-я ракетка мира Анастасия Потапова и 83-й номер мирового рейтинга Анна Блинкова. В первом круге турнира Потапова сыграет с австрийской теннисисткой Юлией Грабер.