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«Это было правильное решение». Жабер — о досрочном завершении сезона-2024

«Это было правильное решение». Жабер — о досрочном завершении сезона-2024
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33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала, что ей было нелегко принять решение о досрочном завершении сезона-2024, но она не пожалела об этом.

«Не думаю, что что-то меняется в туре, пока ты отсутствуешь, однако у игроков есть обязательства перед спонсорами или рейтингом. Хотя, если честно, это было правильное решение, потому что я должна была остановиться. Играла не очень хорошо, была не в состоянии и сомневалась в себе. Винила в этом свою психическую способность к соревнованию и в какой-то момент подумала: «Не думаю, что смогу больше играть, мне действительно нужно взять отпуск». Это было разумное решение», — приводит слова Жабер The National.

Напомним, Жабер досрочно завершила сезон-2024 из-за продолжающейся травмы плеча. В сезоне-2025 она выступила на турнире в Аделаиде, где во втором круге уступила Юлии Путинцевой, а также на Australian Open, где дошла до третьего круга.

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