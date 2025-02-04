Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Медведев (2) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).

Встреча Медведева с Вавринкой продлилась 2 часа и 30 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Вавринки четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Медведева в Роттердаме станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Мес Роттгеринг (Нидерланды, WC).