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Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме

Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Стэна Вавринку на старте турнира в Роттердаме
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Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Медведев (2) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC).

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
155
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		4 1
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча Медведева с Вавринкой продлилась 2 часа и 30 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Вавринки четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Медведева в Роттердаме станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Мес Роттгеринг (Нидерланды, WC).

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