Турнир ATP-500 в Далласе: результаты игрового дня 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, завершился первый игровой день на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг. Результаты 3 февраля:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Брендон Холт (США) — 6:1, 7:5;

Маттео Арнальди (Италия) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:3, 6:4.

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.