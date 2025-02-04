Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Далласе: результаты игрового дня 3 февраля

Турнир ATP-500 в Далласе: результаты игрового дня 3 февраля
Комментарии

В понедельник, 3 февраля, завершился первый игровой день на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Даллас. Мужчины. Первый круг. Результаты 3 февраля:

Теннисный турнир в Далласе проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующим чемпионом соревнований в одиночном разряде является американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл соотечественника Маркоса Гирона.

Календарь турнира в Далласе
Сетка турнира в Далласе
Материалы по теме
Федерация тенниса Чили потребовала у ITF уайлд-кард в финал Кубка Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android