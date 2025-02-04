Онс Жабер: если суждено выиграть турнир «Большого шлема», я это сделаю

33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала, что верит в судьбу, и если ей предстоит выиграть турнир «Большого шлема», то она обязательно это сделает.

«Это очень сложно. Легче сказать, чем сделать – не зацикливаться на турнире «Большого шлема». Хотя в жизни вообще, если ты чем-то одержим, думаю, с тобой этого никогда не случится. Нахожусь на пути принятия того, что, если я не выиграю главный турнир в своей жизни, буду очень довольна своей карьерой. Потому что то, что я делала до сих пор, невероятно, но в тебе всегда есть спортсмен, чемпион внутри, который стремится всё выше и выше. Искренне верю в судьбу. Если суждено выиграть турнир «Большого шлема», я это сделаю. Усердно работаю, так что посмотрим, чем закончится моя карьера», — приводит слова Жабер The National.