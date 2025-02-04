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«В следующих матчах буду прибавлять». Медведев — о победе в первом круге в Роттердаме

«В следующих матчах буду прибавлять». Медведев — о победе в первом круге в Роттердаме
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Комментарии

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Когда у тебя есть уверенность, ты выигрываешь несколько сетов, в которых должен был уступить. Когда уверенности нет, ты проигрываешь несколько сетов, которые должен был взять. Я подумал: «Сейчас играю не так уж плохо», так что если продолжу давить и стараться играть лучше, то всё может получиться, и я рад, что так и произошло. Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Роттердам. 1-й круг
03 февраля 2025, понедельник. 21:40 МСК
Стэн Вавринка
155
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 10 		4 1
6 8 		6 6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В первом круге турнира в Роттердаме Даниил Медведев обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

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