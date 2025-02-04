«В следующих матчах буду прибавлять». Медведев — о победе в первом круге в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«Когда у тебя есть уверенность, ты выигрываешь несколько сетов, в которых должен был уступить. Когда уверенности нет, ты проигрываешь несколько сетов, которые должен был взять. Я подумал: «Сейчас играю не так уж плохо», так что если продолжу давить и стараться играть лучше, то всё может получиться, и я рад, что так и произошло. Надеюсь, в следующих матчах буду прибавлять», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
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В первом круге турнира в Роттердаме Даниил Медведев обыграл трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку (WC) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.
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