«Это Стэн — он всегда играет хорошо». Медведев — об уровне тенниса Вавринки в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021 седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракетки мира 39-летнего швейцарца Стэна Вавринки (WC).
«Он играл хорошо, но это Стэн — он всегда действует хорошо. Конечно, он сейчас не на том уровне, на котором был, когда выигрывал турниры «Большого шлема». Никогда не встречался с ним, когда он был на таком уровне, и очень жаль, потому что я был бы рад этому вызову. Уверен, что в некоторых матчах он бы меня снёс, а где-то я бы боролся. Стэн — удивительный парень. На мой взгляд, он один из самых скромных и приятных парней в туре», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
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Матч Медведева и Вавринки завершился со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Далее он встретится с победителем поединка Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Мес Роттгеринг (Нидерланды, WC).
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