Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Роттердаме

Итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел во второй круг турнира в Роттердаме, обыграв на старте турнира представителя Нидерландов Меса Роттгеринга со счётом 6:5, 6:2.

Следующим соперником Беллуччи станет российский теннисист Даниил Медведев, который в своём стартовом матче турнира обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн.

Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.

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