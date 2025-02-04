Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Роттердаме
Поделиться
Итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел во второй круг турнира в Роттердаме, обыграв на старте турнира представителя Нидерландов Меса Роттгеринга со счётом 6:5, 6:2.
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 00:30 МСК
92
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
839
Мес Роттгеринг
М. Роттгеринг
Следующим соперником Беллуччи станет российский теннисист Даниил Медведев, который в своём стартовом матче турнира обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.
Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн.
Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.
Даниил Медведев показал, как катается с дочкой на карусели
Комментарии
- 4 февраля 2025
-
02:23
-
01:01
-
00:59
-
00:52
-
00:21
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:06
- 3 февраля 2025
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
21:53
-
21:49
-
21:29
-
21:22
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:47
-
19:36
-
19:26
-
18:59
-
18:47
-
18:43
-
18:33