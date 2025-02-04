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Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Роттердаме

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Роттердаме
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Итальянский теннисист Маттия Беллуччи вышел во второй круг турнира в Роттердаме, обыграв на старте турнира представителя Нидерландов Меса Роттгеринга со счётом 6:5, 6:2.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 00:30 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мес Роттгеринг
839
Нидерланды
Мес Роттгеринг
М. Роттгеринг

Следующим соперником Беллуччи станет российский теннисист Даниил Медведев, который в своём стартовом матче турнира обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн.

Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.

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