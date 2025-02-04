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Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 3 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: результаты игрового дня 3 февраля
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3 февраля на турнире в Роттердаме прошли матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Флавио Коболли (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 2:6
Стефанос Циципас (Греция) – Гарол Майо (Франция) – 6:1, 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6, 4:6, 1:6
Маттия Беллуччи (Италия) – Мес Роттгеринг (Нидерланды) – 6:3, 6:2

Турнир в Роттердаме проходит с 3 по 9 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл австралийца Алекса де Минора.

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