Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, состоится второй игровой день на хардовом турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.
Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг, 4 февраля (время — московское):
- 15:00. Иржи Легечка (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия);
- 15:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия);
- 16:00. Александр Бублик (Казахстан) — Якуб Меншик (Чехия);
- 16:30. Андрей Рублёв (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
- 21:00. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
- 21:30. Карлос Алькарас (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- 23:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
Комментарии