Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, состоится второй игровой день на хардовом турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг, 4 февраля (время — московское):