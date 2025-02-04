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Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 4 февраля

Турнир АТР-500 в Роттердаме: расписание игрового дня 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, состоится второй игровой день на хардовом турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. Роттердам. Мужчины. Первый круг, 4 февраля (время — московское):

  • 15:00. Иржи Легечка (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия);
  • 15:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 16:00. Александр Бублик (Казахстан) — Якуб Меншик (Чехия);
  • 16:30. Андрей Рублёв (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • 21:00. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • 21:30. Карлос Алькарас (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
  • 23:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
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