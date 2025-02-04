В Южном Тироле появилась первая скульптура Янника Синнера. Она из снега

В Италии появилась снежная скульптура лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Она установлена на его родине в Сан-Кандидо, провинция Южный Тироль.

Итальянский спортсмен держит в руках кубок. Рядом стоит табличка с перечислением всех его титулов на теннисных турнирах.

Фото: Из аккаунта valpusteria в соцсетях

Фото: Из аккаунта valpusteria в соцсетях

Фото: Из аккаунта valpusteria в соцсетях

Напомним, 23-летний Синнер является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема». Последний титул он завоевал в этом году на Australian Open — 2025. Также на его счету победы на Открытом чемпионате Австралии — 2024 и US Open — 2024. Кроме того, Синнер в прошлом сезоне выиграл Итоговый чемпионат ATP и является победителем 16 турниров ATP в одиночном разряде.