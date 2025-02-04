Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке: расписание игрового дня 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, состоится очередной игровой день на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке, Румыния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга в женском одиночном разряде.

Теннис.Клуж-Напока. Женщины. Первый круг (время — московское):

12:00. Анастасия Потапова (Россия) — Юлия Грабер (Австрия);

12:00. Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария);

13:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

13:30. Алисия Паркс (США) — Ольга Данилович (Сербия);

15:00. Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анна Блинкова (Россия);

16:30. Варвара Грачёва (Франция) — Питон Стирнс (США);

16:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ирина Бегу (Румыния);

19:00. Ана Богдан (Румыния) — Джоди Бёррэдж (Великобритания);

20:30. Симона Халеп (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия).

Теннисный турнир в Клуж-Напоке проходит с 3 по 9 февраля 2025 года. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является чешская теннисистка Каролина Плишкова. В основную сетку соревнований попали две российские теннисистки — 33-я ракетка мира Анастасия Потапова и 83-й номер мирового рейтинга Анна Блинкова.