Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, состоится второй игровой день на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга.

Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Первый круг, 4 февраля (время московское):