Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание игрового дня 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, состоится второй игровой день на хардовом турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч первого круга.
Теннис. WTA-500, Абу-Даби (ОАЭ). Первый круг, 4 февраля (время московское):
- 12:00. Лейла Фернандес (Канада) — Моюка Учижима (Япония);
- 12:00. Магдалена Френх (Польша) — Линда Носкова (Чехия);
- 13:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Cловакия);
- 13:30. Рената Сарасуа (Мексика) — Магда Линетт (Польша);
- 15:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Софья Кенин (США);
- 16:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания);
- 17:30. Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия).
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