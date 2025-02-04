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Анастасия Потапова — Юлия Грабер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Румынии

Анастасия Потапова — Юлия Грабер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Румынии
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Сегодня, 4 февраля, на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоится матч первого круга между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Юлией Грабер из Австрии, занимающей 392-ю строчку в рейтинге WTA.

Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 12:05 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Грабер
392
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Юлия Грабер, которая начнётся не ранее 12:00 мск.

Потапова и Грабер провели между собой одну игру на турнирах WTA, победу в которой одержала россиянка. Ещё один раз теннисистки встречались друг с другом на челленджере в Валенсии (Испания) в 2021 году. Тогда сильнее оказалась австрийская теннисистка.

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