Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Роттердаме

Сегодня, 4 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и китайцем Чжаном Чжичжэнем, занимающим 50-ю строчку в рейтинге ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь, которая начнётся на ранее 16:30 мск.

Рублёв и Чжан Чжичжэнь провели между собой три матча на турнирах ATP. Во всех поединках победу праздновал российский теннисист.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.