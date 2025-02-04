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Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Роттердаме

Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Роттердаме
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Сегодня, 4 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 10-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и китайцем Чжаном Чжичжэнем, занимающим 50-ю строчку в рейтинге ATP.

Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 16:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Чжичжэнь
50
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь, которая начнётся на ранее 16:30 мск.

Рублёв и Чжан Чжичжэнь провели между собой три матча на турнирах ATP. Во всех поединках победу праздновал российский теннисист.

Турнир в Роттердаме с призовым фондом $ 2 563 150 проходит с 3 по 9 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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