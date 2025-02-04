Паула Бадоса рассказала, когда планирует стать мамой

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своём отношении к материнству и о том, как это может повлиять на её карьеру.

«Я бы играла вечно, если бы мне позволил организм. Но я действительно хочу стать мамой. Так что это моё… Пытаюсь найти баланс, потому что я бы играла до 40 лет, если бы могла. Но потом я хочу стать мамой, так что это действительно важно», — рассказала испанка в подкасте Каролины Гарсии Tennis Insider Club.

Напомним, Паола Бадоса состоит в отношениях с греческим теннисистом 13-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. В мае прошлого года они объявили о расставании, но спустя три недели возобновили отношения.