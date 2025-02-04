Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса рассказала, когда планирует стать мамой

Паула Бадоса рассказала, когда планирует стать мамой
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своём отношении к материнству и о том, как это может повлиять на её карьеру.

«Я бы играла вечно, если бы мне позволил организм. Но я действительно хочу стать мамой. Так что это моё… Пытаюсь найти баланс, потому что я бы играла до 40 лет, если бы могла. Но потом я хочу стать мамой, так что это действительно важно», — рассказала испанка в подкасте Каролины Гарсии Tennis Insider Club.

Напомним, Паола Бадоса состоит в отношениях с греческим теннисистом 13-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. В мае прошлого года они объявили о расставании, но спустя три недели возобновили отношения.

Материалы по теме
«Последний раз проиграл ему». Алькарас — о сопернике в первом круге турнира в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android