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Анастасия Потапова разгромила соперницу из Австрии в первом круге турнира в Клуж-Напоке

Анастасия Потапова разгромила соперницу из Австрии в первом круге турнира в Клуж-Напоке
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На хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) завершился матч первого круга между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Юлией Грабер из Австрии, занимающей 392-ю строчку в рейтинге WTA. Игра закончилась уверенной победой россиянки со счётом 6:4, 6:0.

Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 12:05 МСК
Анастасия Потапова
32
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Юлия Грабер
392
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она не реализовала.

Соперницей Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке станет победительница матча 1/16 финала между Аранчей Рус из Нидерландов и швейцаркой Викторией Голубич.

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