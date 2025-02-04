Анастасия Потапова разгромила соперницу из Австрии в первом круге турнира в Клуж-Напоке

На хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) завершился матч первого круга между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Юлией Грабер из Австрии, занимающей 392-ю строчку в рейтинге WTA. Игра закончилась уверенной победой россиянки со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она не реализовала.

Соперницей Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке станет победительница матча 1/16 финала между Аранчей Рус из Нидерландов и швейцаркой Викторией Голубич.