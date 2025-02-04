Анастасия Потапова разгромила соперницу из Австрии в первом круге турнира в Клуж-Напоке
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На хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) завершился матч первого круга между 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и Юлией Грабер из Австрии, занимающей 392-ю строчку в рейтинге WTA. Игра закончилась уверенной победой россиянки со счётом 6:4, 6:0.
Клуж-Напока. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 12:05 МСК
32
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|0
392
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она не реализовала.
Соперницей Потаповой во втором круге турнира в Клуж-Напоке станет победительница матча 1/16 финала между Аранчей Рус из Нидерландов и швейцаркой Викторией Голубич.
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