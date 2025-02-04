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«Я заслужил матч с Даниилом Медведевым». Маттия Беллуччи — об игре 2-го круга в Роттердаме

«Я заслужил матч с Даниилом Медведевым». Маттия Беллуччи — об игре 2-го круга в Роттердаме
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92-я ракетка мира итальянский теннисист Маттия Беллуччи поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме.

Роттердам. 2-й круг
05 февраля 2025, среда. 12:00 МСК
Маттия Беллуччи
92
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В первых двух встречах здесь я играл очень хорошо, и, безусловно, матч против Медведева, будет самым сложным вызовом здесь. Я заслужил матч с Даниилом во втором круге и очень рад возможности сравнить себя с таким сильным игроком. Со Зверевым в Шанхае я не доиграл до конца, поэтому постараюсь насладиться таким матчем как можно больше и приложить все усилия», — сказал итальянец на пресс-конференции.

23-летний Белуччи начинал турнир в Роттердаме с квалификационного раунда. Его матч с седьмой ракеткой мира Даниилом Медведевым запланирован на среду, 5 февраля, и начнётся не ранее 12:00 мск. Соперники ни разу не встречались между собой на теннисных турнирах.

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