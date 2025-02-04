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«У него она есть безусловно». Янчук отреагировал на репост Рублёвым видео о депрессии

«У него она есть безусловно». Янчук отреагировал на репост Рублёвым видео о депрессии
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о психологических проблемах 10-й ракетки мира Андрея Рублёва после того, как теннисист репостнул видео о депрессии у мужчин.

«Мне трудно сказать, насколько глубокая у него депрессия, но она есть безусловно. На фоне тех поражений, которые он потерпел в последнее время, пора бы ему выходить из этой депрессии и начинать играть, то есть обрести свою форму, оптимизм, я бы сказал, устойчивость, которые ему характерны. Ну я понимаю, что это трудное время, которое ему нужно пережить. То есть надо немножко самому внутри разобраться и переродиться в лучшую сторону», — приводит слова Янчука Vprognoze.ru.

Ранее Рублёв признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и он обратился к психологу.

Сегодня, 4 февраля, Рублёв сыграет с 50-й ракеткой мира китайцем Чжаном Чжичжэнем в матче первого круга турнира в Роттердаме. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Чжан Чжичжэнь, которая начнётся на ранее 16:30 мск.

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