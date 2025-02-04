Надаль — о подкате Ромеро против Мбаппе: не понимаю, почему его не удалили

Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о судействе в матче «Реала» Мадрид и «Эспаньола» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья матча Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку после грубого подката сзади против форварда «Мадрида» Килиана Мбаппе во время контратаки.

«Реал» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей.

«Подкат показался чрезмерным. Не понимаю, почему его не удалили, несмотря на наличие VAR. О письме я не могу говорить. У меня не было возможности прочитать его. Не люблю говорить о том, чего не видел. Но в вопросах судейства решения принимаются то в одну сторону, то в другую.

Я тот, кто не любит споры. Но этот подкат мне показался чрезмерным. Не понимаю, почему, несмотря на наличие VAR, его не удалили с поля. Особенно ради здоровья игроков за это следует наказывать», – приводит слова Надаля Marca.

На 21-й минуте не был засчитан гол Винисиуса Жуниора. Перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего полузащитник упал на газон.