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Надаль — о подкате Ромеро против Мбаппе: не понимаю, почему его не удалили

Надаль — о подкате Ромеро против Мбаппе: не понимаю, почему его не удалили
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Победитель 22 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о судействе в матче «Реала» Мадрид и «Эспаньола» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья матча Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку после грубого подката сзади против форварда «Мадрида» Килиана Мбаппе во время контратаки.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

«Реал» подал официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании с копией в Высший совет по спорту в связи с плохой работой судей.

«Подкат показался чрезмерным. Не понимаю, почему его не удалили, несмотря на наличие VAR. О письме я не могу говорить. У меня не было возможности прочитать его. Не люблю говорить о том, чего не видел. Но в вопросах судейства решения принимаются то в одну сторону, то в другую.

Я тот, кто не любит споры. Но этот подкат мне показался чрезмерным. Не понимаю, почему, несмотря на наличие VAR, его не удалили с поля. Особенно ради здоровья игроков за это следует наказывать», – приводит слова Надаля Marca.

На 21-й минуте не был засчитан гол Винисиуса Жуниора. Перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего полузащитник упал на газон.

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