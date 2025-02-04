Кафельников высказался о Рублёве, который репостнул видео о депрессии в соцсетях

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о психологических проблемах российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Я не общаюсь с Андреем на повседневной основе, чтобы вникать в суть происходящего. Не знаю, что ему советовать. Надеюсь, с ним есть рядом люди, которые дадут правильный совет. Я точно не тот советчик, который может что-то сказать. Такого опыта у меня не было», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Напомним, Рублёв сделал в социальных сетях репост видео о депрессии у мужчин. В ролике показаны Хит Леджер, Робин Уильямс и другие успешные мужчины, которые покончили с собой на фоне продолжительной депрессии. Ранее Рублёв признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и он обратился к психологу.