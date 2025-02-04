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Шнайдер — об изменениях в своей игре: я чувствую, что стало больше давления

Шнайдер — об изменениях в своей игре: я чувствую, что стало больше давления
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Победительница пяти турниров WTA, 13-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением об изменениях в своей игре в этом сезоне по сравнению с прошлыми.

«Я чувствую, что стало больше давления. Я имею в виду, что многие теннисисты уже знают меня, так что у них уже есть представление обо мне и о том, как играть против меня, так что я чувствую, что это будут определённо более сложные матчи.

Со стороны люди, конечно, ожидают отличных результатов, потому что я посеянный игрок, я топ-игрок, так что да, я чувствую, что для меня это будет, возможно, тяжёлый год», — приводит слова Шнайдер официальный сайт Australian Open.

24 января 2025 года российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в полуфинале парного разряда на Australian Open — 2025 чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд — 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

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