Шнайдер — об улучшении своей игры: здесь и сейчас я должна работать и совершенствоваться

Победительница пяти турниров WTA, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о желании улучшить свою игру.

«Я сделаю всё возможное, чтобы справиться с таким давлением, и, конечно, моя цель — оставаться на вершине, так что, если я хочу оставаться на вершине в течение долгой карьеры, именно здесь и сейчас я должна работать и совершенствоваться.

Ещё многое могу улучшить, например, стать более терпеливой, научиться контролировать эмоции. Просто быть более уверенной на корте, и да, я имею в виду, что могу улучшить свою подачу. Так что есть много вещей, которые я могу проработать и стать намного сильнее. У меня впереди ещё много лет, и я надеюсь, что использую их правильно», — приводит слова Шнайдер официальный сайт Australian Open.