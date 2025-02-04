Иржи Легечка победил Алексея Попырина на старте турнира ATP-500 в Роттердаме

24-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина — 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Чешский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта, которые он не реализовал.

Во втором круге турнира в Роттердаме Легечка встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, занимающим 21-ю строчку в рейтинге ATP.