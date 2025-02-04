Иржи Легечка победил Алексея Попырина на старте турнира ATP-500 в Роттердаме
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24-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/16 финала он в двух сетах обыграл 26-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина — 7:5, 6:2.
Роттердам. 1-й круг
04 февраля 2025, вторник. 13:15 МСК
24
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Чешский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта, которые он не реализовал.
Во втором круге турнира в Роттердаме Легечка встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, занимающим 21-ю строчку в рейтинге ATP.
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