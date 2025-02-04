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Алибек Качмазов вышел во второй круг челленджера в Лилле

Алибек Качмазов вышел во второй круг челленджера в Лилле
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Российский теннисист 190-я ракетка мира Алибек Качмазов победил Филипа Кристьяна Жьяну в матче первого круга хардового челленджера в Лилле (Франция). Матч закончился победой россиянина в двух сетах — 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Россиянин пять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника один эйс и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Оба теннисиста не совершили ни одной двойной ошибки.

Соперником Качмазова в 1/8 финала соревнований в Лилле станет победитель матча первого круга между бельгийским теннисистом Александром Блоксом и Азизом Дугазом из Турции.

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